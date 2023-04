Istat, forte ripresa domanda turistica ma ancora sotto livelli pre-Covid

Le vacanze più brevi (1-3 notti) sono ancora lontane dalla situazione pre-pandemia

Nel 2022 i viaggi dei residenti in Italia sono stati 54 milioni e 811mila (346 milioni e 966mila pernottamenti), in aumento rispetto al 2021 (+31,6%) ma ancora sotto i valori precedenti alla pandemia (-23% rispetto al 2019). Lo dice l’Istat nel rapporto “Viaggi e vacanze in Italia e all’estero – Anno 2022”.

In recupero quasi totale le vacanze di 4 o più notti, che tornano ai livelli del 2019, mentre le vacanze più brevi (1-3 notti) sono ancora lontane dalla situazione pre-pandemia (-26%). Le persone che hanno fatto almeno una vacanza tra luglio e settembre salgono al 35,7%, contro il 33,9% del 2021 (37,8% nel 2019).

I viaggi all`estero (19,7% del totale) mostrano aumenti a tre cifre (+143%); in netta crescita anche i viaggi nelle località italiane (+18,3%). Secondo il rapporto, sono stati 65,5 mln i pernottamenti in più rispetto al 2021 (+23,3%, interamente riferiti ai viaggi di vacanza); è stata del 9% la crescita delle vacanze lunghe in estate rispetto allo stesso periodo del 2021; 19,3% i residenti che hanno effettuato almeno un viaggio in un trimestre del 2022 (erano stati il 14,9% nel 2021 e il 24,2% nel 2019).