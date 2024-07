Ita Airways offre numerose opportunità lavorative: tutte le info

Le posizioni aperte variano nel tempo, ma possono spaziare in tanti campi

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative in una compagnia aerea, il gruppo Ita Airways mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

Ita Airways, le posizioni aperte

Viene periodicamente offerte numerose opportunità di lavoro in diversi settori. Le posizioni aperte variano nel tempo, ma possono includere ruoli in cabina di pilotaggio, servizio di bordo, operazioni a terra, manutenzione, vendite, marketing e altro ancora.

Ita Airways, i requisiti per lavorare

Per diventare un pilota sono richieste qualifiche specifiche. I requisiti includono il possesso di una licenza di pilota commerciale, ore di volo sufficienti, competenza nella lingua inglese e il superamento di rigorosi test di selezione. Gli aspiranti piloti devono anche completare con successo il programma di addestramento della compagnia.

Ita Airways, come candidarsi

Tutti coloro che desiderano candidarsi possono farlo visitando la pagina “Lavora con noi”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI