Ita Airways, via al piano di assunzioni: oltre 1.200 posti nel 2023

Agli attuali 65 velivoli della compagnia il prossimo anno si aggiungeranno altri 39 aerei di cui 9 di lungo raggio

Otre 1.200 assunzioni nel 2023 tra assistenti di volo, piloti e comandanti. Ita Airways ha dato il via libera alla prima fase del suo piano occupazionale. Già nei prossimi giorni, spiega la stessa compagnia di bandiera, comincerà il reclutamento delle nuove figure professionali in tutte le principali città italiane, col nuovo nuovo personale navigante che verrà selezionato in vista del potenziamento della flotta dell’ex Alitalia. Agli attuali 65 velivoli, infatti, il prossimo anno si aggiungeranno altri 39 aerei di cui 9 di lungo raggio. Nel dettaglio le nuove assunzioni, effettuate con la collaborazione della società Cving, dovrebbero riguardare 350 piloti e circa 900 assistenti di volo, mentre questa prima fase del piano non riguarda il personale di terra, come già stabilito negli accordi stipulati nel dicembre del 2021. “Ita Airways prosegue dunque nell’implementazione del piano industriale – si spiega in una nota la compagnia -raggiungendo ottimi risultati nonostante le difficoltà incontrate dal settore a causa della pandemia Covid, del conflitto russo-ucraino e del conseguente aumento dei costi del carburante”.

Resta aperto però il nodo della ricerca di un acquirente, dopo lo stop del nuovo governo all’esclusiva che era stata accordata dall’esecutivo Draghi al fondo Usa Certares, che era in partnership commerciale con Air France-Klm e Delta contro la cordata Msc-Lufthansa. Nelle scorse settimane si è fatta di nuovo avanti la compagnia di bandiera tedesca e Ita conferma i colloqui definendoli “positivi e costruttivi”: “Continuiamo le interlocuzioni con Lufthansa individuata dal Mef come possibile alleata in un clima di piena collaborazione – si sottolinea – con l’unico obiettivo di puntare allo sviluppo profittevole della compagnia”. Tra le ipotesi emerse nelle ultime settimane anche quella di una cordata tra la stessa Lufthansa e le Ferrovie dello Stato. E mentre all’aeroporto di Fiumicino è stato inaugurato il primo volo operato da Ita Airways che collega Roma a Nuova Delhi, con un Airbus A330, la società stima di chiudere l’anno 2022 “con un risultato di ricavi superiore al budget aggiornato grazie a risultati migliori sia – si spiega in una nota – nella tariffa media che nel load factor”.

“Sta inoltre crescendo – si sottolinea ancora – il network della compagnia in modo esponenziale nel lungo raggio”. Partita con il solo volo Roma – New York in piena pandemia, Ita Airways ha oggi all’attivo 9 destinazioni intercontinentali negli Stati Uniti, America Latina e Asia. Dopo il volo Roma-Delhi, il 17 dicembre sarà inaugurato quello su Malè, nelle Maldive.