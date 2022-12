La Nazionale femminile all’Eurobasket, Coach Lardo: “Ecco il segreto di questo gruppo”

L’Italbasket femminile si è qualificata agli Europei del prossimo anno. Due vittorie piuttosto nette su Slovacchia e Svizzera. L'intervista al coach Lardo

L’Italbasket femminile si è qualificata agli Europei del prossimo anno. Vincendo il gironcino contro Lussemburgo, Slovacchia e Svizzera, dopo la finestra di qualificazione disputata a Napoli, le azzurre sono tra le 14 che disputeranno la fase finale, prevista per il 2023 tra Israele e Slovenia. Sono arrivate due vittorie piuttosto nette su slovacche e svizzere, che rendono solo utile come allenamento la finestra del 9-12 febbraio, in cui si tornerà in campo contro lussemburghesi ed elvetiche.

Protagonista la palermitana Costanza Verona

La Nazionale ha avuto come punto di forza la play palermitana Costanza Verona, intervistata dal QdS due mesi fa, che è stata top scorer con 16 punti contro la Slovacchia, e anche le esterne della Passalacqua Ragusa Beatrice Attura e Nicole Romeo. Il coach, inoltre, è Lino Lardo, che da meno di un mese siede sulla panchina della società iblea. La vittoria di Ragusa su Bologna, è stata anche l’occasione per parlare del traguardo con l’allenatore e la play-guardia italo-australiana.

Il coach della Nazionale Lardo: “Ho un gruppo molto buono”

“Sembra che le ragazze giochino assieme da sempre – ci spiega Lardo – e credo di avere un gruppo molto buono. In più, si sono anche impegnate nel sociale“. La Nazionale ha infatti partecipato a un convegno contro la violenza di genere a Scampia, con lo staff che ha anche parlato e portato la propria esperienza, sottolineando come lo sport trasmessa valori quali il rispetto e la tolleranza, senza alcuna barriera di razza, religione, cultura o genere.

Nicole Romeo: “Un onore vestire la maglia azzurra”

“È sempre un piacere giocare con le migliori giocatrici italiane e un onore vestire la maglia azzurra” spiega invece Nicole Romeo, che grazie al suo passaporto può giocare per l’Italia. Le Azzurre non ottengono una medaglia all’Europeo sin dal 1995 (argento a Brno) e da allora il miglior piazzamento è stato un sesto posto nel 2009. L’anno prossimo, grazie alla crescita di giocatrici del calibro di Zandalasini, Romeo, Keys o Verona, c’è la possibilità di invertire un trend e risalire nel ranking internazionale.

Roberto Quartarone