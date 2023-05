Lavoro, Italferr cerca personale: ecco i requisiti e come candidarsi

Ecco le posizioni aperte e come inviare la domanda

Nuove opportunità di lavoro da Italferr. La società del gruppo Ferrovie dello Stato cerca su tutto il territorio nazionale alcune figure professionali. Il contratto previsto è di apprendistato o assunzione a tempo indeterminato.

I profili richiesti

Sono due le figure professionali che l’azienda ricerca: assistenti per lavori ad opere civili (scadenza 4 maggio) e assistenti per opere tecnologiche (scadenza 22 maggio). I requisiti variano in base al ruolo. Avranno il compito di controllare i lavori delle ditte appaltatrici vigilando nei cantieri ma anche quello di raccogliere, predisporre, classificare e archiviare tutta la documentazione formale e contabile. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati.

Come inviare la candidatura

Per candidarsi alle posizioni aperte in Italferr si puo’ inoltrare la domanda nella sezione del sito delle Ferrovie dello Stato.

Il Gruppo Italferr

Italferr è un’azienda partecipata al 100% da Ferrovie dello Stato Italiane. Nello sviluppo della rete italiana ad alta velocità, che oggi in Italia si preferisce definire rete ad alta velocità-alta capacità (AV-AC), Italferr è l’ente incaricato della supervisione, del coordinamento della progettazione e della realizzazione delle linee.