Italia, fiducia dei consumatori ma non si deve abbassare la guardia

Rialza la fiducia dei consumatori. Lo comunica l’Istat che riscontra “un’evoluzione positiva delle opinioni sulla situazione economica".

Aumenta, per il secondo mese consecutivo, la fiducia dei consumatori. Lo rileva l’Istat che riscontra “un’evoluzione positiva delle opinioni sulla situazione economica del Paese”. Il clima festivo contribuisce a tutto ciò ma l’effettiva situazione delle famiglie è differente. Le persone, infatti, sono in grave difficoltà e anche fare regali e un ricco cenone di Natale e fine anno sono dei problemi.

“Ecco perché questi dati non devono far abbassare la guardia al Governo, a cui chiediamo di prendere provvedimenti urgenti e maggiormente incisivi – afferma Federconsumatori -, prima di tutto per contrastare la povertà e ridurre le crescenti disuguaglianze. Il Governo, inoltre, è chiamato ad assumere le opportune misure di contrasto ai fenomeni speculativi in atto (a cui stiamo assistendo anche in occasione delle festività), rafforzando i poteri dell’autorità di vigilanza sui prezzi e istituendo degli Osservatori territoriali dedicati, con la partecipazione attiva delle Associazioni dei consumatori. Per aiutare realmente e in modo tangibile le famiglie è prioritario intervenire anche sul fronte dell’energia, disponendo la sospensione dei distacchi per morosità per gli utenti domestici e la rateizzazione lunga delle bollette, anche attraverso una garanzia pubblica a prestiti bancari finalizzati, per famiglie e piccole e medie imprese”.