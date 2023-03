Italia-Inghilterra, Napoli si blinda: in arrivo 760 rinforzi per la sicurezza

Sono 760 i rinforzi di polizia, carabinieri e guardia di finanza in arrivo a Napoli per Italia-Inghilterra in programma domani sera al Maradona. I rinforzi sono stati richiesti dalla Prefettura, in accordo con la Questura di Napoli, al Viminale che ha disposto gli invii – aggiuntivi rispetto ai reparti gia’ presenti in citta’ – in una Napoli che sara’ blindata. Domani si attivera’ anche il servizio di trasporto per i circa 2500 tifosi inglesi verso lo stadio “Maradona”. Alla stazione marittima dalle 13 ci saranno 24 autobus messi a disposizione da Anm ed Eav, le due aziende di trasporto locali, per condurre allo stadio i tifosi inglesi che vorranno scegliere questa opzione. I bus cominceranno a partire intorno alle 16.