IV Sicilia, Falletta e Tripoli: “Buon lavoro ai 45 riformisti eletti”

"Italia Viva in Sicilia, in questa tornata amministrativa, ha eletto 45 amministratori tra sindaci, assessori e consiglieri comunali"

Si sono conclusi gli scrutini delle amministrative 2023 in Sicilia, adesso è tempo di bilanci.

Valentina Falletta, Responsabile Organizzazione IV Sicilia, chiosa: “È stata una campagna elettorale bella e partecipata. Tanti i sorrisi, gli abbracci, i sogni incontrati in giro per questa meravigliosa terra. Italia Viva in Sicilia, in questa tornata amministrativa, ha eletto 45 amministratori tra sindaci, assessori e consiglieri comunali. Numerosissime sono le collaborazioni avviate con liste civiche in tutta la Regione, un grosso passo avanti nel radicamento dei Riformisti in Sicilia. Adesso- continua Falletta- attendiamo i ballottaggi. In bocca al lupo a tutti gli eletti ed anche a chi non è riuscito ad essere eletto, perché siamo una meravigliosa comunità e sono tantissime le cose da fare insieme”.

In queste settimane la comunità di Italia Viva Sicilia è stata impegnata su tutta l’Isola per promuovere il progetto politico riformista, Filippo Tripoli Sindaco di Bagheria e Responsabile Enti Locali, dichiara: “Si sono concluse le amministrative in Sicilia, il dato è abbastanza confortante, sono circa 45 gli amministratori eletti nei Comuni. La presenza dei riformisti su territori cresce. Siamo al lavoro per radicare ancora di più l’area riformista in Sicilia. Ai nostri amministratori l’ambizione di essere politicamente concreti nella risoluzione dei problemi nell’esclusivo interesse delle comunità. Non posso anche non ringraziare- conclude Tripoli- gli elettori che ci hanno votato, sono loro la forza motrice della nostra presenza”.