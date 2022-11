Iva ridotta: dagli assorbenti ai pannolini, ecco i prodotti che costeranno meno

Tra le misure previste dalla Legge di Bilancio 2023 c'è la riduzione dell'Iva dal 10 al 5% su assorbenti e pannolini.

Diverse sono le misure previste dalla Legge di Bilancio 2023 varata dal Governo Meloni. Tra queste, oltre agli aiuti per combattere il “caro bollette” o alla questione relativa al reddito di cittadinanza, vi è la riduzione dell’Iva dal 10 al 5% per i prodotti per l’infanzia e l’igiene femminile. Nel pacchetto di misure approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2022, culminato nella Legge di Bilancio 2023, c’è infatti la riduzione dell’IVA su assorbenti e pannolini.

A tagliarla prima del governo Meloni era stato Draghi: con lui l’Iva sugli assorbenti femminili era passata dal 22 al 10 per cento.

Adesso, come detto, si passerà dal 10 al 5%: la riduzione dell’aliquota fiscale su prodotti come assorbenti o pannolini si trova già all’interno della bozza della Legge di Bilancio 2023.

Il Governo, inoltre, ha previsto un fondo da circa 500 milioni di euro da destinare al contrasto al “Caro Bollette”.

Trattasi di una carta di risparmio per la spesa, da destinare ai redditi fino a 15.000 euro, che verrà gestita dai comuni per l’acquisto di beni di prima necessità.

Le risorse messe a disposizione serviranno per abbassare i prezzi di alcuni generi alimentari che verranno individuati successivamente.