Jeremy Renner travolto dalla neve, l’attore di “Avengers” in condizioni critiche ma stabili

Noto per il ruolo di Occhio di Falco nella saga della Marvel, sarebbe rimasto vittima di un incidente mentre usava lo spazzaneve in Nevada

La star di “Avengers” Jeremy Renner è in condizioni critiche ma stabili in ospedale dopo un incidente sullo spazzaneve. Lo riferisce la Bbc spiegando che un portavoce della star ha detto a Deadline che il 51enne attore è stato trasportato in aereo in ospedale ieri dopo l’infortunio, avvenuto nella sua casa vicino a Reno, in Nevada. Il portavoce, che non ha specificato l’entità delle lesioni subite dalla star, ha aggiunto che Renner sta “ricevendo cure eccellenti” e che le autorità della contea di Washoe sta esaminando le circostanze dell’incidente.

Bufera di neve negli Usa ha causato oltre 60 morti

La bufera di neve che si è abbattuta negli Stati Uniti ha causato la morte di oltre 60 persone, oltre a interruzioni di corrente e la cancellazione di migliaia di voli. Renner è noto per aver interpretato Occhio di Falco, un componente della squadra di supereroi Avengers della Marvel. Ha anche recitato in film come ‘The Hurt Locker’ – per il quale ha ricevuto una nomination all’Oscar come miglior attore – ‘American Hustle’ e ‘Mission Impossible – Ghost Protocol’. Renner è stato anche candidato all’Oscar come miglior attore non protagonista per il suo ruolo in ‘The Town’.