Paura per Jerry Calà, malore e ricovero in codice rosso: le sue condizioni

L'attore 71enne è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per uno stent coronario

Paura per Jerry Calà. L’attore catanese, mentre si trovata in un hotel di Napoli, è stato colpito da un malore durante la notte. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato Calà in ospedale in codice rosso.

Lo staff dell’attore: “Le sue condizioni sono buone”

Nel corso della notte l’attore 71enne è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per uno stent coronario, come riporta una nota del suo staff sulla pagina Instagram. “Comunichiamo che nella notte fra venerdì e sabato è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronario – si legge – in una clinica di Napoli. Le sue condizioni sono buone. Si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giorni al lavoro sul set del film e da aprile live con la ripresa della sua tournee”, firmano i manager dell’attore.

Il manager: “Sta bene, preso in tempo”

Jerry Calà “sta bene, per fortuna l’infarto è stato preso in tempo. Voglio tranquillizzare tutti, perché leggo sul web titoli allarmanti”. Il manager di Jerry Calà, Alex Intermite, rassicura così – parlando con l’Adnkronos – sulle condizioni di salute dall’attore, colto da malore questa notte a Napoli, dove si trova da settimane per girare il suo nuovo film nel doppio ruolo di regista e protagonista ‘Chi ha rapito Jerry Calà?’. “Sono venuto subito da lui stamattina e ci ho parlato a lungo. Per fortuna sta bene. Gli è stato impiantato un stent coronarico. Ora starà qualche giorno ancora in clinica e poi tornerà al lavoro”, dice Intermite dopo aver fatto visita a Calà alla Clinica Mediterranea, dove l’attore e regista è ricoverato.