Buone notizie per Jerry Calà.

L’attore di origine catanese, infatti, ha lasciato in mattinata la Clinica Mediterranea di Napoli dove era stato ricoverato per un infarto nella notte tra venerdì e sabato scorso.

L’attore era stato trasportato in ospedale dal 118 in codice rosso per un infarto ed era stato sottoposto a un tempestivo intervento per uno stent coronario.