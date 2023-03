Jerry Calà, il racconto dell’infarto: “Dolore sordo e sudore freddo, ai chirurghi ho detto ‘libidine'”

L'attore, di origine catanese, ha raccontato ai microfoni di "Pomeriggio 5" il difficile momento vissuto a cavallo tra il 17 e il 18 marzo scorsi

Il peggio per Jerry Calà è fortunatamente alle spalle.

Il noto attore comico, di origine catanese, tra il 17 e il 18 marzo è stato colto da infarto, ma i tempestivi soccorsi e la successiva operazione chirurgica – con l’applicazione di uno stent coronarico – hanno evitato il peggio.

Lo stesso Calà, già rientrato nella sua casa di Verona, ha raccontato a “Pomeriggio Cinque” ospite di Barbara D’Urso i momenti difficili vissuti negli ultimi giorni.

Jerry Calà: “Pensavo fosse una comune indigestione”

“Avevo appena finito di mangiare – ha spiegato l’attore -, subito dopo mentre ero davanti alla tv ho iniziato a sentire un dolore forte, che non avevo mai sentito, poi sudori freddi. Ho pensato di dover fare subito qualcosa, ho chiamato il produttore del film che stavo girando e lui subito ha fatto arrivare un’ambulanza in hotel. A loro ho detto: penso di aver mangiato troppo, loro mi hanno spiegato che avevo un infarto in corso. Fortunatamente la clinica era molto vicina, non sono passato neanche dal pronto soccorso e in poco tempo ero già in sala operatoria: ai medici e infermieri che mi hanno assistito ho concesso anche qualche ‘Libidine‘, perché erano miei fan e sapevo che mi stavano salvando la vita”.