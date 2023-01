Jersey Challenge Serie B, la maglia del Palermo in finale per il miglior kit

La sfida finale mette a confronto Cagliari, Palermo e Venezia. Si vota con i commenti su Instagram, facebook e Twitter

La maglia del Palermo è in finale nel contest di Lega B per decidere il miglior kit del campionato La Lega Serie B ha reso noto che “siamo arrivati al triangolare finale della Jersey Challenge Serie BKT per eleggere la maglia più bella. Tantissimi voti e tantissima partecipazione da parte di tutti i tifosi e gli appassionati del nostro campionato”.

La sfida finale

