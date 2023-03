Joppolo Giancaxio, dissequestrato il Castello Ducale: torna alla famiglia Firetto

Dissequestrato il Castello di Joppolo Giancaxio. La struttura ricettiva, dopo quasi 4 anni, torna nelle mani della famiglia Firetto.

Dissequestrato il Castello di Joppolo Giancaxio, noto come Palazzo Colonna. La struttura ricettiva torna nelle mani della famiglia Firetto così come stabilito dal Tribunale di Agrigento che ha accolto le istanze dei legali Angelo Farruggia, Gaetano Caponnetto, Enzo Caponnetto e Ninni Reina. Il Castello Ducale, dopo quasi 4 anni di inattività, tornerà pienamente operativo a partire dalla stagione in corso. Il sequestro preventivo venne disposto dal Gip al termine del 2018. A seguito della misura arrivarono 2 ordinanze del Tribunale del Riesame totalmente opposte, 2 pronunce della Corte di Cassazione e circa 3 settimane fa il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dell’ex sindaco di Agrigento Lillo Firetto e del fratello Mirko. I reati contestati erano violazione urbanistica e deturpamento di bellezze naturali. Nello specifico venivano accusati di aver realizzato all’interno del maniero alcuni abusi edilizi in occasione della ristrutturazione dello stesso. Inoltre erano ritenuti responsabile di aver trasformato la residenza settecentesca in un luogo per nozze da favola grazie ad abusi edilizi e permessi illegittimi. Si ipotizzava la presenza di opere abusive pure all’esterno del complesso monumentale, acquistato dai famiglia Firetto una decina di anni fa. Adesso gli avvocati della difesa, sempre a sostegno della legittimità degli interventi di ristrutturazione, stanno valutando di rivolgersi alla Corte europea dei diritti dell’uomo per chiedere se non sarebbe stato opportuno garantire l’esercizio dell’attività d’impresa. “Sarebbe stato opportuno garantire l’esercizio dell’impresa, valuteremo se ricorrere alla Corte di Strasburgo” tuonano. Nel frattempo la struttura a causa del mancato utilizzo è profondamente trasformata.

Fonte foto: pagina Facebook Castello Ducale Colonna