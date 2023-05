Juventus, frattura della clavicola per Fagioli: operazione e stagione finita

Piove sul bagnato in casa Juventus.

Dopo la bruciante eliminazione nella semifinale di Europa League rimediata per mano del Siviglia, i bianconeri dovranno fare a meno per il finale di stagione anche di Nicolò Fagioli.

Il talentuoso centrocampista della “Vecchia Signora”, infatti, è rimasto gravemente infortunato dopo un violentissimo scontro contro il serbo Gudelj e gli esami, purtroppo, hanno confermato le tremende aspettative emerse al “Sanchez Pizjuan”.

Frattura della clavicola per Fagioli: domani l’operazione

Nicolò Fagioli, infatti, ha rimediato la frattura della clavicola destra e nella giornata di domani verrà sottoposto ad intervento chirurgico.

Previsti ulteriori accertamenti nel pomeriggio al J Medical: per il calciatore, come detto, la stagione termina in anticipo.

(Foto: pagina Instagram Nicolò Fagioli)