Kia lancia EV3, il Suv dinamico e sostenibile che regala un’esperienza unica

Numerosi elementi degli interni sono stati realizzati in Pet, una tra le plastiche più facilmente riciclabili



Kia EV3 arriva sul mercato con un’identità precisa, basata sulla tecnologia avanzata del marchio e sui valori customer-focused di EV9. EV3 introduce nel segmento dei Suv elettrici compatti un’esperienza unica e totalmente coinvolgente. La filosofia di design di Kia “Opposites United”, nota per elaborare la tensione creativa generata dai valori divergenti di natura e modernità in un insieme armonioso, è stata centrale nella definizione del design progressivo, dinamico e di carattere di EV3. L’influenza di questa filosofia eleva la percezione di EV3, integrando perfettamente un’estetica improntata alla dinamicità con una funzionalità mirata. Si distingue per una presenza su strada d’impatto.

Alla vista anteriore, i fari verticali posizionati alle estremità del frontale dalla superficie pulita, contribuiscono a creare un aspetto ampio e deciso. Un senso di grande volume spaziale si combina con una grafica personale e un’immagine muscolare armonizzandosi perfettamente con l’intero corpo vettura. Una nuova, specifica interpretazione dell’iconica tiger face di Kia offre l’ultima versione della caratteristica illuminazione star map del brand. Le luci Daytime running lights (Drl), collocate verticalmente, sottolineano ulteriormente il design della Tiger Face per una personalità fortemente rassicurante. Alla vista laterale, EV3 si caratterizza per linee che suggeriscono una forza eccezionale, combinate ad elementi che nell’insieme offrono un’impressione di potente agilità e dinamismo. La linea del tetto allungata ed inclinata si inserisce elegantemente, senza soluzione di continuità, nel portellone posteriore quasi da berlina, evidenziando il design altamente moderno.

La silhouette dinamica e l’abitacolo voluminoso offrono interni spaziosi, mentre i volumi e le grafiche intersecate accentuano ulteriormente il carattere innovativo. Al posteriore il linguaggio formale high-tech e l’aspetto deciso vengono ulteriormente definiti. Il marcato profilo nero che sottolinea la connessione tra il robusto design del montante C e l’andamento dinamico del tetto, sottolinea ancora una volta la sensazione di forza del SUV. Il design pulito e geometrico delle luci posteriori si integra magicamente nel lunotto, ponendo in risalto le linee futuristiche del portellone dall’aspetto ampio, tecnico ed elegante, perfettamente ispirato all’iconica firma del brand, tiger face star map. Kia propone EV3 in nove tinte carrozzeria, di cui due realizzate in esclusiva per il nuovo Suv compatto: aventurine green e terracotta. EV3 Gt-line è la versione dal carattere ancor più deciso e sportivo. Alla vista anteriore, il rivestimento inferiore a contrasto enfatizza ulteriormente il design dinamico, mentre il paraurti inferiore integrato crea un look più sportivo e raffinato.

La grafica decisamente tecnica, declinata in verticale e orizzontale, contribuisce a realizzare un’immagine più audace in netto contrasto con le ampie aree rivestite di nero del Suv compatto. Questo approccio si ripete anche nella parte posteriore, con la caratteristica configurazione ad ala triangolare sul paraurti inferiore, che crea un effetto spiccatamente sportivo. EV3 ha un abitacolo spazioso che può ospitare comodamente cinque persone. È stato concepito come uno spazio improntato alla massima funzionalità ed efficienza, molto simile ad uno spazio abitativo, proprio per essere apprezzato in ogni viaggio e anche nelle fasi di ricarica. Un’elegante console centrale offre un tavolino scorrevole e un’area portaoggetti. Lo spazio sottostante può essere utilizzato per riporre bevande, snack e anche piccoli zaini, mentre i dispositivi elettronici personali – come laptop e tablet – possono essere posizionati sul tavolino quando il veicolo è fermo. Un sistema di illuminazione ambientale dalle molteplici regolazioni, sedili molto confortevoli, ribaltabili in modalità relax, insieme al tavolino scorrevole garantiscono ai passeggeri il massimo comfort quando il veicolo è parcheggiato. Il notevole volume di 25 litri del frunk e la capacità di carico di 460 litri del bagagliaio posteriore fanno segnare i migliori valori del segmento. Il piano portabagagli regolabile su due livelli offre in altezza oltre 140 mm di flessibilità, rendendolo estremamente pratico, ad esempio, per i viaggi in campeggio con la famiglia o gli amici.

Un display widescreen da quasi 30 pollici – suddiviso in un quadro strumenti da 12,3 pollici, un pannello da cinque pollici dedicato al sistema di climatizzazione e da un ulteriore display Avn da 12,3 pollici – permette il comando touch, senza interruzioni, delle diverse funzionalità tra cui quella di controllo del clima con una grafica chiara ed immediata completa di informazioni intuitive per il conducente. Lo schermo si sviluppa fino al centro del cruscotto, permettendo anche al passeggero anteriore un comodo accesso alle funzionalità di intrattenimento e navigazione. Molte delle funzioni di EV3, tra cui il drive mode, il cruise control, l’intrattenimento e la navigazione, sono accessibili e controllabili attraverso i pulsanti al volante. Una serie di pulsanti posti sotto lo schermo centrale permette di gestire in modo intuitivo varie funzioni come la mappa, i contenuti multimediali e il sistema di configurazione del veicolo. Per gli interni vi è la possibilità di scegliere tra un’ampia selezione di colori, materiali e finiture ispirati agli elementi naturali di aria, terra e acqua. Le opzioni includono subtle grey, warm grey, blue, mentre onyx black è disponibile esclusivamente per gli allestimenti delle versioni Gt-line. Come ogni nuova Kia, EV3 introduce vari elementi sostenibili per accelerare il passaggio verso la sostenibilità su larga scala.

Il cruscotto e i pannelli porta sono stati rivestiti con un tessuto ottenuto dal riciclo per un’atmosfera accogliente e home-like. Il polyethylene terephthalate (Pet), una tra le plastiche più facilmente riciclabili al mondo, è stato utilizzato per la realizzazione di numerosi elementi degli interni, tra cui i sedili, il rivestimento del tetto, i braccioli delle portiere, le finiture, i tappetini e la capelliera del bagagliaio. EV3 misura 4.300 mm di lunghezza, 1.850 mm di larghezza, 1.560 mm di altezza con un passo di 2.680 mm. Il nuovo SUV compatto monta un propulsore elettrico all’avanguardia a trazione anteriore, progettato sulla specifica piattaforma modulare globale elettrica (E-Gmp) del Gruppo ed è alimentato da batterie di quarta generazione. EV3 Standard viene offerto esclusivamente con una batteria da 58,3 kWh, mentre la variante Long Range viene proposta con una batteria da 81,4 kWh. Entrambi i modelli utilizzano un motore elettrico da 150 kW/283 Nm, che garantisce un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h di 7,5 secondi. La velocità massima di EV3 è di 170 km/h.