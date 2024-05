VIDEO | “Follia” sull’autobus: con l’amaca sull’autobus, la lite con il conducente

Una scena che ha destato la curiosità di molte persone e non solo negli Stati Uniti, dove è avvenuto il fatto.

Con l’amaca sull’autobus: scene di “ordinaria follia” negli Stati Uniti, a Los Angeles, dove il video di una lite tra il conducente del mezzo pubblico e un passeggero ha destato l’interesse del web.

Stati Uniti, con l’amaca sull’autobus: la lite

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il passeggero sarebbe salito sul mezzo pubblico portando con sé l’amaca e l’avrebbe montata con la chiara intenzione di riposare durante il tragitto. Questo gesto avrebbe destato la reazione del conducente del bus, che lo avrebbe richiamato chiedendo esplicitamente di rimuovere l’amaca. Ai richiami, però, il conducente avrebbe risposto con un secco no e continuando a dondolare

“Show me the ‘No hammock sign‘” (“Mi mostri il cartello di divieto di portare l’amaca”), risponde il protagonista della singolare vicenda al conducente del mezzo.

Il dibattito

Il video, finito su TikTok, è diventato subito virale, ma ha anche scatenato un dibattito sui social: chi è l’uomo? Forse non aveva altro posto dove andare e voleva riposare al chiuso? O ha dei problemi di salute e non dovrebbe certo essere reso ridicolo di fronte a tutti, anche online? Sono queste le domande che in tanti si pongono.

