Kvaratskhelia “Due anni di trattativa ma finalmente sono al Napoli”

"La trattativa con il Napoli è durata tantissimo, circa due anni", commenta il calciatore del club campano

La trattativa con il Napoli “è durata tantissimo, circa due anni, ero molto contento che una squadra così grande fosse interessata a me, ero davvero felice e non vedevo l’ora di indossare la maglia del Napoli”. Lo dice a Heroes di Dazn Khvicha Kvaratskhelia, che voleva la squadra partenopea “per la squadra, perché hanno degli ottimi giocatori: quando guardavo le loro partite pensavo che avrei potuto fare perfettamente parte della squadra, mi piaceva molto come giocavano. Alla fine è successo: oggi sono un giocatore del Napoli”.

Il calciatore georgiano: “Tantissime persone della Georgia ora tifano Napoli”

“In Georgia tutti amano il calcio, ogni calciatore e ogni sportivo è molto stimato, e mi hanno accolto con tanto amore: potrei dire che tantissime persone della Georgia ora tifano il Napoli, da quando ci gioco io. Mi accolgono sempre con calore. Comunque, è il mio paese e vorrei che tutti sapessero che in questo paese vive gente fantastica”.