La Cassa edile Amica compie sessant’anni: grande cerimonia al teatro Sangiorgi

La serata, presentata da Flaminia Belfiore insieme a Plinio Milazzo.

Grande festa per il Sessant’anni della Cassa Edile A.M.I.Ca. di Catania. Sabato sera, al Teatro Sangiorgi, l’istituzione, punto di incontro degli attori del mondo edile, degli operai e delle imprese, ha festeggiato un importante traguardo e, per l’occasione, ha deciso di celebrare gli uomini e le donne che la rendono ogni giorno il fulcro del sistema edilizio. Presente anche la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili con la direttrice Bianca Baron.

Come evidenziato dal presidente, Gaetano Fichera, nel discorso di apertura. “L’acronimo che scelsero sessant’anni fa i soci fondatori della Cassa Edile della provincia di Catania, non poteva essere più giusto: A.M.I.Ca (AMICA), Assistenza Mutualità Istruzione Catanese – ha detto.

La Cassa Edile di Catania sin dalla sua nascita, nel maggio del ‘63, ha cercato di muoversi dentro questa cornice con doverosa dedizione e agisce sempre e solo con l’obiettivo di assicurare il corretto funzionamento dei meccanismi del sistema bilaterale dell’edilizia, erogando prestazioni e servizi tanto agli operai quanto alle imprese, nel rispetto: del contratto, degli accordi e dei regolamenti, sempre con la massima trasparenza. Rappresenta un esempio di cooperazione fattiva tra organizzazioni datoriali e sindacali – ha proseguito Fichera. Il cui esercizio della collaborazione, gestita in modo bilaterale e paritario, è uno dei pochi esempi virtuosi di rapporti tra imprenditori e lavoratori. Una funzione, quella della Cassa Edile, ancora più forte nel quadro socio-economico attuale, in cui può e deve essere un modello di risposta alle crescenti sfide che il futuro ci pone. Deve, pertanto, essere un soggetto attivo nel coniugare la produttività delle imprese con la tutela e l’assistenza dei lavoratori”.

Durante la manifestazione è stato inoltre presentato al pubblico il volume dedicato “Cassa Edile 1963-2023 Costruire il Futuro”, realizzato dal prof. Giuseppe Sigismondo Martorana e dalla dott.ssa Concetta Falduzzi in occasione dei sessant’anni della Cassa Edile. L’opera, oltre a ricostruire la storia e il ruolo della Cassa Edile catanese, traccia le prospettive future di sviluppo del “sistema edilizia” nella Città metropolitana di Catania.

La serata, presentata da Flaminia Belfiore insieme a Plinio Milazzo e accompagnata dalle chitarre del maestro Agatino Scuderi, Allievi Giole Notaro, Enrico Cassia, Dasha Obidina, è stata occasione per ringraziare gli iscritti e premiare imprese e lavoratori che si sono particolarmente distinti, nel lavoro, nella dedizione, nell’entusiasmo e nella costanza, nel portare avanti un lavoro faticoso ma dalle grandi soddisfazioni. A ognuno di loro, è stato donato un dipinto di Emanuele Montanucci, realizzato e autografato dall’artista.

Dieci le categorie premiate, selezionate secondo precisi criteri: per quel che riguarda le aziende, quelle iscritte da almeno dieci anni presso la Cassa edile di Catania in regola con versamenti e Durc, per quel che riguarda i lavoratori, coloro che al mese di marzo siano attivi e in forza presso le imprese catanesi:

L’edilizia include: il riconoscimento è andato agli operai attivi nati fuori dei confini dell’Unione europea, con la maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile. Si tratta di Alves Fernando Renato, Kuppan Gassen e Calì Salvador

Premio tradizione alle imprese che hanno fatto la storia della Cassa edile e che sono ancora attive e regolari: C$G Costruzioni, Calì Salvatore, Impresa Colombrita Srl, Sorbello Allfio e Cosedil Spa

Le donne costruiscono, dedicato alle donne con il maggior numero di ore lavorate. Sono state premiate Rannisi Roberta e Gumari Maria.

Premio fedeltà, dedicato alle imprese con maggior numero di ore lavorate negli ultimi 10 anni: Impresa Ernesto Stancanelli Srl, Di Bella costruzioni Srl, Ferrara Accardi e figli Srl, Ge.Co.B Srl, Fratelli Mazza Srl.

Premio costanza, dedicato al consulente che ha dimostrato maggior impegno nel denunciare presso la Cassa edile: Caponnetto Filippo.

Premio gioventù, dedicato ai lavoratori più giovani a oggi in servizio: Pappalardo Andrea, La Spina Graziano Vladimir, Cosentino Denny Daniel e Cinturino Luigi Concetto.

Premio crescita, riservato alle imprese iscritte da dieci anni in Cassa edile con la maggiore crescita negli ultimi 3 anni: Bellina Pietro Paolo, Gila Srl, Roma Srl, Ri.Co Srl.

Premio dedizione, al lavoratore ancora in servizio con maggior numero di ore lavorate negli ultimi dieci anni: Virzì Santo, Costantino Salvatore, Orfilia Francesco, Torre Antonio e sciuto Carlo.

Premio regolarità, alle imprese che, negli ultimi 10 anni, hanno presentato e pagato tutte le denunce senza sospensione: F. & G. Costr. e Ristrut. Srl, Davì Luca Camillo, G S Costruzioni di Giovanni Sorbello, Comina Srl, Grassia & Spitaleri, di Grassia Giuseppe, Euro Mediterranea impianti Srl.

Premio Esperienza, al lavoratore più anziano ancora attivo: Giuffrida Giuseppe, Sorbello Orazio, D’Aquino Filippo, Di Caudo Salvatore.

Infine, la direttrice della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, Bianca Baron, ha consegnato una targa al Comitato di presidenza della Cassa edile etnea.