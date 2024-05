La crisi idrica in Sicilia: possibili soluzioni

La situazione dell’approvvigionamento idrico in Sicilia al mese di Aprile ’24 determina un feedback estremamente critico. Considerando le 29 dighe presenti nell’isola con capacità di invaso cumulata di circa 700 Milioni di mc, al mese di Aprile ’24 risultano invasati non più di 150 Milioni di mc. Il decremento medio di invaso del prezioso liquido riferito al periodo Aprile ’23- Marzo ’24 è per le anzidette 29 dighe di circa il 31% ,infatti con valori rispettivamente di 431 Milioni di mc (Aprile ’23) scesi a circa 300 Milioni di mc (Marzo ’24). Quanto suddetto determinato negli ultimi 7 mesi (Ottobre ’23- Aprile ’24) da una riduzione dell’apporto pluviometrico medio nell’isola di circa 300 mm, ovvero un deficit di 300 lt/mq.

Le componenti macroeconomiche del settore Agricolo e Turistico risultano palesemente da quanto suddetto le più esposte a tale criticità. Altresi attualmente per quanto espresso, circa 150 Comuni per una popolazione di 1 Mln, risultano aver razionata l’erogazione d’acqua con un ‘giro di vite’ dal 10% al 45%. Lo Stato di emergenza dichiarato in questi giorni dalla governance regionale ratifica quindi ufficialmente la crisi idrica suddetta. Occorre nell’immediato quindi ricorrere a interventi quali: rigenerazione e ricerca nuovi pozzi, navi-dissalatori, impianti dissalatori.

Nel lungo termine implementazione di corpi idrici (invasi artificiali, vasche di laminazione) atti ad invasare elevate aliquote delle acque ad oggi rilasciate insipientemente in mare. Infine riqualificare il sistema di distribuzione attualmente con perdite medie nelle obsolete condotte pari al 40%.

Roberto Galizia