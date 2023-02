La Russa “Ho busto Mussolini, me l’ha lasciato mio padre e non lo butterò mai”

"Così come non butterei il busto di Mao Zedong se mi avessero lasciato un'opera d'arte sua", ha detto il presidente del Senato

”Scusatemi se parlo di me. Sono sempre dipinto come quello che ha i busti del Duce, è vero ce l’ho, me lo ha lasciato mio padre, non capisco perchè dovrei buttarlo… Non lo butterò mai”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando a palazzo Giustiniani per il ricordo di Pinuccio Tatarella.

“Così come non butterei il busto di Mao Zedong se mi avessero lasciato un’opera d’arte sua… Scusatemi ancora per questa parentesi personale, che volevo assolutamente esternare…”, ha aggiunto La Russa.