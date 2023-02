Laboratori d’analisi, da domani scatta la protesta: “Oltre 60 milioni euro di prestazioni non pagate”

Guarda le interviste video a Roberto Ippolito, responsabile del laboratorio Sirchia; Antonella Milito, direttore sanitario di Emoteam Laboratori e Fabrizio Mantia, titolare del centro medico Mantia.

Partirà domani, 21 febbraio, lo sciopero delle strutture private convenzionate che culminerà nella manifestazione del 24 febbraio che si terrà a piazza Ziino, a Palermo, in cui 1800 ambulatori della specialistica accreditata esterna consegneranno all’assessore alla Salute, Giovanna Volo le chiavi dei loro studi come atto dimostrativo.

Le problematiche sul tavolo sono moltissime, ma la questione più grande riguarda il budget e le prestazioni extrabudget, senza il quale potrebbe essere leso il diritto alla salute dei cittadini siciliani.

Sonia Sabatino