Ladro muore folgorato da scarica elettrica: aveva 24 anni

Sul posto, dopo la segnalazione giunta al 113, sono giunti gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza

Stava trafugando cavi elettrici collegati ad una cabina a ridosso di una fabbrica dismessa, quando, un giovane di 24 anni residente a Bellizzi (SA) è rimasto folgorato da una scarica ad alta tensione che non gli ha lasciato via di scampo. E’ accaduto stamani, presso una fabbrica dismessa per incendio, a Battipaglia, nel salernitano.

Indagini in corso

Sul posto, dopo la segnalazione giunta al 113, sono giunti agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia. Avviate le indagini per ricostruire l’episodio.