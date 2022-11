Lampedusa, nel weekend screening gratuiti e vaccinazioni al poliambulatorio

Ci sarà la possibilità effettuare sia la vaccinazione anticovid che quella antinfluenza e l’opportunità di ritirare il Sof Test

Sarà un week end all’insegna degli screening e delle vaccinazioni a Lampedusa dove l’Asp di Palermo ha organizzato da venerdì prossimo, 25, a domenica 27 novembre, le “Giornate della Prevenzione”. Gli operatori dell’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo accoglieranno gli utenti nei locali del Poliambulatorio di Contrada Grecale offrendo gratuitamente una lunga serie di prestazioni ad iniziare dallo screening cardiovascolare e da quello delle malattie infettive sessualmente trasmesse.

Ci sarà la possibilità effettuare sia la vaccinazione anticovid che quella antinfluenza ed inoltre ci sarà l’opportunità di ritirare il Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore del colon retto (persone tra 50 e 69 anni). In programma, invece, venerdì pomeriggio e sabato lo screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse: verrà fatto un prelievo ematico per HIV, HCV (Epatite C) e Sifilide.

L’Asp di Palermo proporrà anche a Lampedusa lo screening cardiovascolare, inserito da qualche settimana anche nel programma degli Open Day Itineranti. Nella giornata di sabato 26 novembre (ore 9-13 e 14-16) 2 ambulatori per visita, elettrocardiogramma ed ecocardiografia. “Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa per le parole di apprezzamento espresse, sia per le iniziative di prevenzione organizzate nelle isole Pelagie, sia per i progetti di potenziamento dell’offerta sanitaria” ha detto il Direttore generale dell’Asp, Daniela Faraoni , alla quale è stata inviata una nota dal Sindaco, Filippo Mannino, che ha manifestato “gratitudine per il clima di piena collaborazione instauratosi”.