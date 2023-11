Lampedusa, oggi altri trasferimenti: in 198 lasceranno l’isola. Soccorso un migrante in mare

Proseguono gli spostamenti dei migranti dal centro di prima accoglienza di Lampedusa. Nelle scorse ore salvato un viaggiatore solitario.

Proseguiranno oggi, martedì 14 novembre, i trasferimenti di migranti dall’hotspot di Lampedusa.

Così come concordato tra Prefettura di Agrigento e Ministero dell’Interno, in queste ore è previsto un nuovo spostamento di 198 migranti dall’hotspot di contrada Imbriacola verso Porto Empedocle attraverso un traghetto di linea. Un altro trasferimento avverrà in serata.

L’approdo del migrante solitario

Nel frattempo, nelle scorse ore, un migrante è giunto in maniera autonoma a Lampedusa, compiendo la traversata a bordo di un barchino di 4 metri.

L’imbarcazione è stata intercettata da una motovedetta della Guardia di Finanza che ha provveduto a scortare l’uomo – un 33enne di nazionalità tunisina – fino all’approdo sull’isola. Successivamente, il migrante è stato sottoposto ai controlli di rito e portato nel centro di prima accoglienza di Lampedusa.