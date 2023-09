Lancia monopattino contro fidanzata, arrestato 28enne tunisino

Per l'uomo, che deve scontare 8 mesi di carcere per fatti pregressi, è stato chiesto il nulla osta al decreto di espulsione

La Squadra Mobile di Trento ha rintracciato e arrestato un tunisino di 28 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale.

L’aggressione

Il tunisino, irregolare sul territorio e con numerosi precedenti a suo carico, pochi giorni fa aveva anche aggredito la sua ragazza lanciandole addosso un monopattino. Episodio per il quale il giovane è ora indagato. Per il ventottenne, che deve scontare otto mesi di carcere per fatti pregressi, è stato chiesto il nulla osta al decreto di espulsione emesso dalla questura nei suoi confronti.