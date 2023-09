Shock per una 22enne: investita dall’ex mentre era sul monopattino e minacciata dal nonno di lui

Il 28enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, ma l'incubo della 22enne di Marsala non si è concluso.

Investita mentre era sul monopattino dall’ex e poi minacciata dal nonno di lui per cambiare versione sull’incidente: è la brutta vicenda che vede protagonista una 22enne di Marsala, in provincia di Trapani.

Sono in corso le indagini su quanto accaduto, l’ennesimo episodio di violenza contro le donne nel giro di poche settimane in Sicilia.

Investita dall’ex mentre era in monopattino a Marsala

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, nella tarda serata del 16 luglio, la ragazza sarebbe stata investita con l’auto dall’ex compagno mentre viaggiava nei pressi di via Favara a bordo del suo monopattino. La giovane, ferita in seguito all’impatto e finita al Pronto Soccorso per le fratture e le lesioni riportate, avrebbe presentato una querela in Procura contro l’ex. Pare che in passato avesse subìto anche diversi maltrattamenti dall’uomo.

L’uomo, G. R., 28 anni, è stato arrestato per tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e furto (sembra, infatti, che avesse anche rubato lo scooter della 22enne). Lo scorso lunedì, a casa della 22enne – situato in via Istria a Marsala – si sarebbe presentato il nonno dell’indagato, che avrebbe iniziato a minacciare la ragazza per farle cambiare versione. Le avrebbe chiesto di dire al giudice che era stata lei a lanciarsi contro l’auto.

Le minacce sarebbero arrivate anche dalla madre del 28enne, via WhatsApp. Per questo è stata presentata una denuncia per i reati di minacce, molestie e istigazione a delinquere.

