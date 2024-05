Last Minute lavora con noi, assunzioni e posizioni aperte

Diversi i settori in cui delle eventuali nuove figure possono dare un importante contributo di crescita

Last Minute è il sito leader per le vacanze low cost e ti offre con frequenza nuove opportunità di lavoro per dare la possibilità di crescere professionalmente in un ambiente dinamico e stimolante.

Last Minute, i profili ricercati

Tenendo in considerazione che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle esigenze dell’azienda, Last Minute ricerca tendenzialmente le seguenti figure:

Senior Software Engineer;

Software Engineer;

Product Engineer;

Platform Engineer;

Cloud DevOps Engineer;

React Native Developer;

Backend Developer;

Frontend Developer;

Full Stack Developer;

React Developer.

Come candidarsi

Per candidarsi con Lat Minute è possibile visitare il sito dedicato. Qui è possibile trovare le posizioni aperte in Italia e all’estero e inviare il curriculum e una lettera di presentazione.

