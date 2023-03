Laura Bonafede, il caso nelle mani del ministro Valditara: domani incontro con Turano

Il caso di Laura Bonafede sarà discusso domani dal ministro Valditara e dall'assessore regionale Mimmo Turano.

Finisce sul tavolo del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il caso di Laura Bonafede, la maestra sospesa per dieci giorni dall’istituto scolastico Capuana-Pardo di Castelvetrano (Trapani) perché vicina al boss Matteo Messina Denaro.

Il rapporto tra Bonafede e Messina Denaro

La donna, in particolare, si sarebbe incontrata con il capo mandamento di Castelvetrano in un supermercato di Campobello di Licata durante gli ultimi giorni del periodo di latitanza di quest’ultimo.

Le telecamere dell’esercizio commerciale li avevano immortalati il 14 gennaio scorso, due giorni prima dell’arresto di Matteo Messina Denaro avvenuto alla clinica “La Maddalena” di Palermo il 16 gennaio.

Tra i due, inoltre, pare esistesse anche una forma di corrispondenza. La donna, al momento, è indagata dalla Dda di Palermo. Il caso di Laura Bonafede sarà discusso proprio domani, in occasione di un incontro in programma a Roma tra il ministro Valditara e l’assessore all’Istruzione della Regione Siciliana, Mimmo Turano.

Laura Bonafede, Cracolici: “Non può educare”

Nelle scorse ore il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, ha affermato che “la maestra Laura Bonafede, sospesa a Castelvetrano, non può educare i nostri ragazzi. La sua vicenda dovrà essere chiarita, ma una persona con quel ‘pedigree’ non può entrare in una classe e parlare di educazione e legalità”.