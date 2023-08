Lavori alla condotta idrica, mezza Messina senz’acqua per due giorni: le aree interessate

Diverse zone di Messina potrebbero vedere ridotta la fornitura idrica a causa di alcuni lavori di riparazione.

Riduzione dell’erogazione idrica in diverse zone di Messina a causa di alcuni lavori di riparazione a una condotta dell’acqua adduttrice che serve il centro città e l’area settentrionale del Comune peloritano.

A renderlo noto è l’AMAM, Azienda Meridionale Acque Messina, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito web. Così come diffuso dalla società, le riduzioni di fornitura idrica avverranno nel corso delle giornate di giovedì 31 agosto e venerdì 1° settembre.

Riduzione idrica a Messina, le zone interessate

In dettaglio, le zone interessate: via Catara Lettieri, Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Bisconte, Via polveriera, salita Messina 2, salita Montesanto, C.da San Corrao e parte alta di Gravitelli; parte alta della via Torrente Trapani; via Puntale Arena, via Adda, via Carrai, via Varatia, via Trebbia, via Grattoni, via 108; C.da Scoppo e c.da Caprera; Bisconte; San Licandro e tutta la zona a monte del viale Regina Elena; C.da Citola, Annunziata Alta, Campo Italia; i villaggi collinari della zona nord (Marotta, Papardo, Castanea, Masse, Curcuraci, Faro Superiore – dalla via Torrente Papardo verso Sant’Agata), Sant’Agata, Ganzirri, Torre Faro e Mortelle.

“Gli utenti – aggiunge l’AMAM – potranno seguire gli aggiornamenti sul nostro sito e segnalare eventuali situazioni di particolare disagio o emergenza al numero dedicato 090.3687722 o sulla pagina social https://www.facebook.com/amamspa“.