Siracusa e lavori pubblici: a Sortino arrivano i finanziamenti

Tra gli interventi, un milione di euro dalle risorse Fsc per mettere in sicurezza l’acquedotto Grottavide. Aggiudicati anche i lavori di efficientamento energetico della Caserma dei Vigili del Fuoco

L’Amministrazione comunale è costantemente impegnata nella ricerca di adeguate fonti di finanziamento per interventi alle opere pubbliche. E’ di questi giorni l’aggiudicazione definitiva della gara per la sostituzione della condotta in cemento amianto dell’acquedotto Grottavide. L’opera, che è stata finanziata al Comune di Sortino, dal ministero delle Infrastrutture a valere sul Fondo sviluppo e coesione, per un importo di 1.000.000 di euro, permetterà la messa in sicurezza della sorgente e la riparazione delle perdite nella condotta che garantisce con continuità l’approvvigionamento idrico comune a costo zero. La sorgente fornisce infatti circa dieci litri di acqua al secondo, che arrivano ai serbatoi di accumulo per caduta, senza alcuna necessità di utilizzo di pompe di sollevamento, e conseguente consumo di energia elettrica. Sarà effettuato un importante intervento di manutenzione e di razionalizzazione della sorgente, sostituiti i vecchi tubi in cemento amianto, oggetto di continue perdite, e predisposto un moderno sistema di monitoraggio e controllo atto ad individuare in tempo reale eventuali guasti, o danneggiamenti alla rete di adduzione.

Verrà inoltre finalmente realizzata una arteria che permetterà di raggiungere facilmente la sorgente al fine di effettuare i controlli periodici ed effettuare eventuali interventi manutentivi.

L’intervento del sindaco di Sortino

“Un’altra importante opera frutto dell’ottimo lavoro dei tecnici comunali – ha detto il primo cittadino, Vincenzo Parlato – che hanno dimostrato ancora una volta grande competenza e professionalità, e dell’impegno costante dell’Amministrazione comunale”. Sono stati aggiudicati ed avviati i lavori di efficientamento energetico della Caserma dei Vigili del Fuoco e di manutenzione straordinaria del chiosco della Villa Comunale.

L’intervento, pari a 70.000 euro a base d’asta, assegnato al Comune di Sortino, sulla base di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1 del Decreto 11 novembre 2020, per l’esercizio 2024, permetterà: di rendere più confortevoli i locali della Caserma dei Vigili del Fuoco di Contrada Castagna, grazie alla sostituzione dei vecchi infissi con nuovi infissi a taglio termico; una riduzione dei costi energetici grazie alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da sei Kw; la manutenzione straordinaria del chiosco della Villa Comunale con la messa in sicurezza dell’immobile e la sostituzione degli infissi esistenti; la pubblicazione del Bando per l’affidamento della gestione del Chiosco.

“Con i fatti stiamo dimostrando di avere a cuore – afferma il sindaco Parlato – tutte le nostre strutture, con una attenzione particolare ai nostri vigili del fuoco volontari e con l’augurio di consegnare a breve l’area attendamenti e container al gruppo volontari della Protezione Civile”.

Sono stati finanziati i lavori di manutenzione straordinaria del plesso Specchi. Dopo la segnalazione della necessità di un intervento urgente pervenuta al Comune dalla dirigente dell’Istituto scolastico, Gloriana Russitto, l’Ufficio tecnico del Comune ha predisposto un progetto di manutenzione straordinaria per un importo di 40.000 euro per partecipare al bando del Servizio XI dell’Assessorato regionale all’Istruzione per la richiesta di un contributo straordinario attingendo al capitolo di spesa n.772040 del Bilancio regionale.

L’intervento, inserito nell’elenco delle opere finanziate, permetterà di mettere in sicurezza la copertura dell’angolo sud-Ovest dell’edificio scolastico Specchi, attraverso la coibentazione che eviterà le infiltrazioni di acqua piovana nelle aule sottostanti.