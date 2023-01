Catania, a lavoro per far “risplendere” piazza Europa e piazza Leonardo Sciascia – FOTO e VIDEO

Sono iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Europa e piazza Leonardo Sciascia a Catania: ecco quali sono gli interventi previsti, le foto delle aree da far "risplendere" e i pareri.

Da poco più di una settimana a Catania hanno preso il via i lavori di riqualificazione di piazza Europa e piazza Leonardo Sciascia, all’estremità sud del lungomare del capoluogo etneo.

I lavori di riqualificazione in piazza Europa e Leonardo Sciascia a Catania

Si tratta nello specifico di opere di de-cementificazione e di incremento del verde pubblico, alle quali si aggiungono anche l’installazione di colonnine per ricarica di mezzi elettrici, di apparecchi di illuminazione intelligente, di attrezzature sportive di base e ludiche per i bambini e una nuova pavimentazione.

La “ciliegina sulla torta” nell’ambito dei lavori di riqualificazione nella zona tra piazza Europa e piazza Leonardo Sciascia è rappresentata dalla sistemazione della fontana del centro della piazza, vero e proprio monumento della Catania del secondo Dopoguerra, ma ormai da anni in stato di totale abbandono. Da non trascurare nemmeno la futura installazione di un nuovo impianto di videosorveglianza, fondamentale in una zona dove – specialmente nelle ore notturne – gli schiamazzi e gli atti di vandalismo e delinquenziali sono molto frequenti.

Lo stato attuale dei cantieri e i pareri dei cittadini

In piazza Europa, nello spazio compreso tra la fontana e l’antica torretta di avvistamento, la pavimentazione è in piena fase di rifacimento assieme ai tombini. Gli operai della ditta che sta eseguendo i lavori spiegano come il rifacimento della fontana rappresenti il fiore all’occhiello degli interventi di riqualificazione in piazza Europa a Catania.

In piazza Leonardo Sciascia lo spazio interessato dal cantiere è molto più piccolo, ma si prevede comunque l’ampliamento della già presente area dedicata alle attività sportive.

Basta ascoltare i pareri della gente che frequenta la piazza, catanese e non, per capire come tutti siano speranzosi per rivedere “splendere” un luogo di Catania che con il passare degli anni è divenuto purtroppo simbolo del degrado del capoluogo etneo.

Questa “missione” sarà possibile soprattutto grazie all’incremento degli spazi verdi. Lo conferma soprattutto una testimonianza raccolta da QdS, quella di uno studente di quinto anno di scuola superiore, che viene spesso a passare del tempo in piazza Europa e si augura che il cantiere attualmente presente non tolga troppo spazio alle sue passeggiate.

Giuliano Spina