Lavori sulla Tangenziale di Catania: prima tranche di interventi completata

Secondo i programmi, l'intera riqualificazione dovrebbe essere completata entro il mese di novembre 2024.

Ieri mattina, giovedì 4 aprile, il comitato operativo per la viabilità, convocato dal Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha fatto il punto sull’andamento dei lavori di riqualificazione delle barriere spartitraffico lungo la tangenziale ovest di Catania e sull’A18 nel tratto San Gregorio-Catania, avviati dall’Anas a novembre 2023.

L’incontro, presieduto dal viceprefetto, ha visto la partecipazione di polizia stradale, carabinieri e vigili del fuoco. Era, inoltre presente, la struttura territoriale Anas di Catania, il vicesindaco di Catania e i rappresentanti dei comuni di Gravina, San Giovanni La Punta, Tremestieri Etneo e San Gregorio.

Tangenziale di Catania: lavori tra San Gregorio e Catania centro

Per quanto riguarda i lavori tra San Gregorio e Catania, Anas ha comunicato di aver completato la prima fase degli interventi nella parte più a monte dell’arteria, i cui cantieri saranno definitivamente rimossi entro il 14 aprile.

I lavori nella parte sottostante hanno già preso avvio, ma questa fase è particolarmente delicata perché sta comportando la chiusura dello svincolo in entrata di Canalicchio, in entrambi i sensi di marcia. Si prevede che questa seconda fase di interventi sulla Tangenziale di Catania si concluda entro giugno. Anas ha, infatti, assicurato che i lavori, oggi completati al 60 per cento, stanno procedendo secondo cronoprogramma.

Tangenziale di Catania: gli svincoli asse dei servizi e Zia Lisa

Sono in corso i lavori in prossimità dello svincolo “asse dei servizi – aeroporto“, che saranno completati entro la metà del mese di maggio. Mentre, la prossima settimana partiranno gli interventi nei pressi dello svincolo “Zia Lisa – A19”, che si concluderanno prima dell’estate.

Dopo la stagione estiva, Anas avvierà gli ultimi interventi in prossimità dello svincolo di San Giorgio che saranno completati entro il mese di novembre, per evitare la presenza di cantieri nel periodo delle festività di fine anno, in uno snodo viario particolarmente delicato per la presenza del polo commerciale “Centro Sicilia”.