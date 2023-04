Lavoro: 279 posizioni aperte per i servizi aeroportuali in tutta Italia: ecco dove

Ecco gli scali, i profili richiesti e come inviare la domanda

Iziwork, agenzia per il lavoro, è alla ricerca di personale a supporto dei servizi di terra nei principali scali italiani – tra operatori unici (a cui sono affidate le operazioni di carico e scarico degli aeromobili e pulizie di bordo), addetti agli scali e agenti di rampa – per un totale di 279 persone.

Gli scali e i profili richiesti

In particolare, a Fiumicino (aeroporto Leonardo da Vinci) iziwork cerca 70 figure, di cui 60 sono operatori unici e 10 addetti allo scalo. In Lombardia, in totale sono 99 le figure da inserire: 49 presso l’aeroporto di Milano Linate (4 agenti di rampa, 40 operatori unici, 5 addetti allo scalo); 50 presso Milano Malpensa (tutti operatori unici). Per la Calabria, la ricerca prevede l’inserimento in totale di 42 figure: 2 addetti allo scalo e 10 operatori unici presso l’aeroporto dello Stretto Tito Minniti (Reggio Calabria); 10 operatori unici e 5 addetti allo scalo presso l’aeroporto di Lamezia Terme Sant’Eufemia; 5 addetti allo scalo e 10 operatori unici presso l’aeroporto Pitagora di Crotone Isola di Capo Rizzuto. In Toscana iziwork ricerca complessivamente 40 operatori unici: 20 presso l’aeroporto San Giusto di Pisa; 20 presso l’aeroporto di Firenze-Peretola. Inoltre, a Bologna (aeroporto Guglielmo Marconi) sono 28 le figure ricercate (15 operatori unici, 10 addetti agli scali e 3 agenti di rampa).

Come inviare la domanda

Per sottoporre la propria candidatura è possibile inviare una e-mail all’indirizzo candidatureserviziaeroportuali@iziwork.com. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito di iziwork nella sezione Offerte di lavoro.