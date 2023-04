Lavoro, Bata cerca personale per i punti vendita: ecco come candidarsi

Ecco le figure richieste, i requisiti e come inviare la domanda

Nuove opportunità di lavoro da Bata. L’azienda leader mondiale nella produzione e commercializzazione di calzature è alla ricerca di alcune figure professionale da inserire nei punti vendita su tutto il territorio italiano e nelle sedi. Le selezioni sono aperte a diplomati e laureati e la tipologia di contratti varia in base alla mansione.

I profili richiesti

Sono numerose le posizioni aperte per poter lavorare in Bata. I profili più ricercati sono Addetto/a alla Vendita Part-time, HR Controlling & Compensation Specialist, Back Office Commerciale, Marketplace Manager, Accountant Merchandise (sostituzione maternità), Digital Hr Specialist.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Bata

Fondata nel 1894 da Thomas Bata, l’azienda opera capillarmente in oltre 70 paesi in 5 continenti attraverso società controllate dalla capogruppo di proprietà della famiglia Bata ed una rete di circa 5.800 punti vendita che servono più di un milione di clienti al giorno. In Italia ci sono oltre 240 negozi gestiti direttamente e in franchising e lo shop online bata.it.