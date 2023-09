Lavoro, Calderone: “Piattaforma Siisl va bene, oltre 12 mila domande presentate”

"Mi sembra di poter dire che tutto sta funzionando", assicura il ministro del Lavoro, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio

La nuova piattaforma Siisl, partita lo scorso 1 settembre, “sta andando bene”. Lo assicura il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio. “Abbiamo più di 12mila domande presentate”, spiega la ministra. E dunque, considerando che è in funzione da soli due giorni, “mi sembra di poter dire che tutto sta funzionando”. “Ci sono gli enti formatori, le Regioni che hanno conferito tutta l’offerta formativa che è assolutamente molto utile nello stesso tempo con numeri convincenti anche per quelle che sono oggi le domande che sono state presentate. E le agenzie private per il lavoro, che hanno conferito le offerte di lavoro, quelle che si chiamano tecnicamente vacancy. Anche in questo caso ovviamente superiore a quelle che sono le domande attuali”.

La finalità dell’intervento

Quindi conclude: “Voglio ribadire che la finalità di questo intervento non è solo quello di fornire assistenza a coloro i quali entrano nel circuito del supporto per la formazione del lavoro, ma anche quello di far interagire tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel mondo del lavoro per favorire le condizioni necessarie, da un lato formare e riqualificare i lavoratori, dall’altro incrociare domanda e offerta”.