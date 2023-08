Formazione, Figuccia: “Parte la riqualificazione del personale in esubero”

"Finalmente sta per essere messa la parola fine ad un provvedimento che si aspettava dal 2021", spiega il deputato questore all’Ars

“L’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, in questi giorni, ha predisposto il testo della pec da inviare ai 1900 soggetti beneficiari delle azioni di riqualificazione. Le convocazioni per le attività di assessment dovrebbero partire dopo il 4 settembre. La convenzione servirà sia all’aggiornamento che alla riqualificazione degli ex operatori storici della Formazione professionale, attraverso una legge, di cui mi sono fatto promotore, e che, per tali finalità, ha stanziato 10 milioni di euro”. Lo rende noto il deputato Vincenzo Figuccia (Lega).

“Vicina parola fine a provvedimento che si aspettava dal 2021”

“Il personale Formez convocherà gli operatori della formazione presso le sedi dei centri per l’impiego delle 9 province. Nel frattempo sono stati elaborati i dati che hanno consentito di individuare circa 110 soggetti che possono essere accompagnati alla pensione ed essere impiegati nelle scuole per il periodo previsto dalla legge – dice -Durante la realizzazione delle attività di assessment, che dureranno 50 giornate circa, saranno avviate le altre procedure previste dalla legge per l’aggiornamento degli operatori della formazione. Finalmente sta per essere messa la parola fine ad un provvedimento che si aspettava dal 2021 ma che non aveva visto ancora la luce”, conclude il deputato questore all’Ars.