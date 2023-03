Lavoro, Club Med avvia recruiting per primavera-estate: i ruoli richiesti e come partecipare

Tutte le informazioni e come candidarsi

Club Med avvia la campagna di recruiting per la stagione primavera-estate. Il Gruppo, leader nei vilaggi turistici sparsi in tutto il mondo, è alla ricerca di alcuni ruoli da inserire nelle numerose sedi.

I profili richiesti

Numerosi i profili che il Gruppo seleziona per inserire nelle strutture in Italia, Grecia, Portogallo e Spagna. I settori principali sono alberghiero, ristorazione, assistenza all’infanzia, sport, intrattenimento. I requisiti e il titolo di studio variano in base ai ruoli. Le offerte sono aggiornate progressivamente nel corso della stagione.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Club Med

Club Méditerranée, meglio nota come Club Med, è un’azienda francese che fornisce servizi per il turismo, operante in varie parti del mondo, in particolare in luoghi esotici. È stata una delle prime aziende ad offrire ai propri clienti la formula “All-Inclusive”. Sono circa 80 i resort Club Med, in Europa, Asia, Africa, America e Caraibi. Le strutture presenti in Italia sono: Caprera (Sassari): chiuso nel 2006 per ristrutturazione. Cefalù (Palermo), villaggio ristrutturato e passaggio da 3 a 5 tridenti. Riaperto a giugno 2018. È il primo resort 5 tridenti in Europa. Kamarina (Scoglitti): villaggio a 3 tridenti, con una capacità di circa 2500 persone e con una delle piscine più grandi d’Europa. Pragelato (Sestriere) villaggio a 4 tridenti.