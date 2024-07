Lavoro con eDreams, ecco le posizioni aperte a luglio 2024

Si cercano candidati con una forte formazione accademica e/o esperienza

Per tutti coloro che sono alla ricerca di nuove opportunità lavorative, il marchio eDreams, nota agenzia nel settore dei viaggi online, mette periodicamente a disposizione l’apertura di nuove posizioni che potrebbero rappresentare una svolta per gli interessati.

eDreams, i profili ricercati

Tenendo conto che le offerte di lavoro sono in costante aggiornamento e variano in base alle sigenze del marchio, di solito i profili maggiormente ricercati sono i seguenti:

Software Engineer (Java, Javascript React, PHP, iOS, Android);

Lead Engineer and Engineer Manager;

Architect (Java, Javascript, iOS, Android);

Product Manager;

Product Designer;

Employer Branding Specialist;

Data Scientist;

Agile Coach;

e molti altri.

eDreams, i requisiti per lavorare

I requisiti per le posizioni di lavoro variano a seconda del ruolo. In generale si cercano candidati con una forte formazione accademica e/o esperienza nel campo in cui si candidano.

eDreams, come candidarsi

Coloro che desiderano candidarsi possono farlo visitando la pagina Careers.

