Ferrovie dello Stato, le opportunità lavorative e le posizioni aperte

I profili e le lauree maggiormente richieste e tutte le occasioni per lavorare nel Gruppo Fs.

Il Gruppo FS è una realtà innovativa, digitale e internazionale, leader in Italia e principale attore europeo nella mobilità. Gli importanti investimenti realizzati negli ultimi anni rispecchiano la crescente attenzione rivolta dal Gruppo alla ricerca, all’innovazione e alla sostenibilità in tutte le sue attività. Ecco alcune posizioni aperte e le opportunità di lavoro in Ferrovie dello Stato.

Il gruppo Ferrovie dello Stato SpA

Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA è una delle più grandi realtà industriali sul territorio italiano e opera nella realizzazione di opere e servizi nel trasporto ferroviario. Il Gruppo nasce nel 1905 e diventa società per azioni negli anni 90, oggi FS Italiane gestisce una rete ferroviaria di oltre 16.800 km, su cui circolano quotidianamente più di 10mila treni al giorno. Questi ultimi trasportano una media di 1 miliardo di passeggeri e 45 milioni di tonnellate di merci all’anno. Impiega circa 82mila persone.

Il nuovo piano assunzioni

Il Gruppo FS è in crescita. La società sta attuando il Piano Industriale FS 2022-2031, un programma di sviluppo che porterà alla creazione di 40mila posti di lavoro nel prossimo decennio.

Ferrovie dello Stato, infatti, è alla ricerca di candidati a vari livelli di carriera, compresi giovani anche senza esperienza. Sono diverse, infatti, le offerte di lavoro a tempo indeterminato e con contratti di apprendistato. Le opportunità di lavoro in Ferrovie dello Stato sono rivolte, generalmente, a diplomati e laureati.

Tra i profili maggiormente richiesti ci sono figure di carattere tecnico operativo, come macchinisti, capi stazione, tecnici e operatori per la manutenzione di rotabili e infrastrutture. Inoltre, spesso vengono aperte le selezioni per altri profili, anche di tipo amministrativo. Le posizioni aperte vengono pubblicate sulla sezione apposita della pagina web Ferrovie dello Stato Lavora con noi.

Le lauree maggiormente richieste per un lavoro indeterminato in Ferrovie dello Stato sono diverse, ad esempio:

laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica, Ingegneria Elettronica o Telecomunicazioni;

laurea Magistrale in Ingegneria Civile, indirizzo Infrastrutture e Trasporti;

laurea Magistrale in Ingegneria Civile indirizzo Strutture;

laurea Magistrale in Ingegneria Civili, Edile/Architettura;

laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale o Ingegneria Meccanica;

Laurea Magistrale in Ingegneria Industriale o dell’Informazione;

Candidature e selezioni

L’iter di selezione per un lavoro indeterminato in Ferrovie dello Stato prevede diversi passaggi. Innanzitutto, la valutazione delle candidature online: i profili maggiormente interessanti e in linea vengono inseriti nel processo di valutazione successivo. Si potrà, dunque, procedere a colloqui, test attitudinali o di abilità, manuale o linguistica che sia. Per inviare la propria candidatura, bisognerà creare il proprio profilo sul sito delle Ferrovie dello Stato e inserire il proprio curriculum nel database aziendale.

Le opportunità di lavoro in Ferrovie dello Stato

Ecco alcune delle attuali opportunità di lavoro in Ferrovie dello Stato:

Trenitalia, operatori specializzati manutenzione rotabili – Bologna, Milano, Vicenza;

It process & quality specialist – Roma;

Progettista idraulico – Progetto Neom Arabia Saudita;

Trenitalia, capitreno e customer advisor – Potenza, Firenze;

Progettista geologia – Roma;

Progettista gallerie – Roma;

Ingegneri bim junior – Roma.