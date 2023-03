Lavoro, Findomestic assume diplomati e laureati: ecco i profili richiesti e come candidarsi

Ecco le opportunità professionali richieste dalla società presente con oltre 80 filiali su tutto il territorio nazionale

Nuove opportunità di lavoro con Findomestic Banca. La società che fa parte del Gruppo Bnl Paribas è alla ricerca di figure professionali da inserire nelle sedi in tutta Italia. Le selezioni, in base al ruolo, sono aperte a diplomati e laureati.

Le figure richieste

Ecco alcune tra le numerose opportunità professionali: Addetto alla clientela, Analista finanziario, Tecnico IT, Operatore del credito. In particolare, per quest’ultima figura, richiesta tu tutto il territorio italiano, il candidato potrà lavorare nelle seguenti aree: Front End (Consulenza al cliente per servizi finanziari, prestiti personali, mutui, carte di credito, cessione del quinto); Customer Solutions (Attività di supporto ai clienti in momentanea difficoltà) e Granting (Valutazione delle pratiche di finanziamento e supporto ai partner commerciali). L’Azienda, in caso di superamento dell’iter di selezione, valuterà in base ad attitudini, capacità ed esigenze interne quale dei tre ruoli proporre. Il contratto è a tempo determinato e il titolo di studio richiesto è la laurea.

Come candidarsi

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Findomestic

Findomestic è un istituto di credito italiano, costituito nel 1984 e specializzato nel credito al consumo, cioè nel credito alle famiglie per l’acquisto di beni e servizi ad uso privato. Nel 2011 il Gruppo BNP Paribas, tramite BNP Personal Finance, acquisisce il 100% del capitale Findomestic. Findomestic Banca ha oltre 80 filiali sparse su tutto il territorio italiano e oltre 2800 dipendenti con circa 2 milioni di clienti.