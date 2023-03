Lavoro, Unieuro assume addetti alla vendita: ecco dove e i requisiti

Ecco le figure richieste dalla società presente con oltre 500 punti vendita su tutto il territorio nazionale

Nuove assunzioni da Unieuro. La catena di negozi specializzati nell’hi-tech, vendita di tv, telefonia e dispositivi per la casa e l’ufficio, è alla ricerca di varie figure, tra le quali l’Addetto alla vendita, nelle sedi sparse su tutto il territorio italiano.

I profili richiesti

Tra i profili richiesti Addetti alla vendita e magazzinieri. Tra i ruoli ricercati per le sedi ci sono Customer Care Quality Specialist, Impiegato Amministrazione Fornitori, Impiegato Area Technical Maintenance, Impiegato Help Desk Informatico, Impiegato ICT Logistica e Product Manager. I requisiti variano in base al ruolo richiesto.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Unieuro

Unieuro S.p.A., fondata alla fine degli anni ‘30 da Vittorio Silvestrini, è oggi il leader nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia. Lla Società ha sede a Forlì, dispone di una piattaforma logistica centrale a Piacenza e conta su uno staff di circa 5.000 dipendenti. La rete commerciale integra infatti una presenza capillare di oltre 500 punti vendita su tutto il territorio nazionale, tra negozi diretti (circa 250) ed affiliati (circa 270), con il presidio del canale online grazie alla piattaforma digitale unieuro.it e al sito monclick.it.