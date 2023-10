Bonus elettrodomestici, dal 2024 contributo raddoppiato per redditi bassi: come funziona

In arrivo nel 2024 un nuovo Bonus elettrodomestici. Si lavora per inserirlo nella prossima Manovra, ecco come funzionerà.

Si accelera a Palazzo Chigi per la stesura della prossima Legge di Bilancio, la seconda del Governo Meloni. Tra le novità che potrebbero essere introdotte nella futura Manovra, potrebbe trovare spazio anche un nuovo Bonus elettrodomestici.

Bonus elettrodomestici presto in Manovra?

La proposta è stata avanzata in questi giorni dalla Lega, così come fatto sapere dal deputato Alberto Gusmeroli, tra i primi firmatari, ed è già arrivata in Commissione Attività Produttive alla Camera in attesa che il Ministero dell’Economia e delle Finanze si esprima in merito al suo possibile inserimento o meno nella Legge di Bilancio 2024.

Tutto dipenderà dalle risorse disponibili in Manovra che potranno essere dedicate alla nuova misura. Com’è noto, infatti, i soldi messi in circolo per la Legge sono pochi e la Manovra sarà in deficit per 14 miliardi di euro.

Bonus elettrodomestici, come funzionerà

Il nuovo Bonus elettrodomestici mira a fornire degli incentivi ai cittadini per il ricambio dei vecchi elettrodomestici con nuovi modelli più moderni e ad alta efficienza energetica. Il contributo dovrebbe andare a coprire il 30% del costo di acquisto di un nuovo modello di qualsiasi elettrodomestico, nel limite massimo di 100 euro.

Così come definito dalla proposta di legge, dovrebbe essere destinato “un contributo per l’acquisto di elettrodomestici di elevata efficienza energetica, con smaltimento contestuale degli elettrodomestici obsoleti attraverso il riciclo” per gli anni 2023, 2024 e 2025.

Contributo doppio per redditi bassi

Inoltre, il Bonus elettrodomestici potrebbe essere raddoppiato fino a 200 euro per tutti quei beneficiari che appartengono a nuclei familiari con un ISEE inferiore a 25mila euro.

Con il bonus potranno essere acquistati tutti gli elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla classe A per lavatrici e asciugatrici, alle classe C per le lavastoviglie e alla classe D per i frigoriferi e i congelatori.

Come avere subito il Bonus elettrodomestici

Nell’attesa che il Governo definisca l’attuazione del prossimo Bonus elettrodomestici, rimane attualmente in vigore la misura pensata per il 2023 e già prorogata per il 2024. Il bonus consiste in una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici destinati ad arredare le case in ristrutturazione.

Il tetto massimo di spesa è stato fissato a 8mila euro per il 2023, mentre per il 2024 questa cifra scenderà fino a 5mila euro. Si tratta di una riduzione non indifferente, se si pensa che per il 2022 il tetto di spesa del bonus era stato fissato a 10mila euro e nel 2021 era stata prevista una riduzione Irpef su una spesa fino a 16mila euro.