Bonus mobili ed elettrodomestici, detrazione valida anche nel 2023: la guida

Anche nel 2023 è possibile richiedere il Bonus mobili ed elettrodomestici. Ecco di cosa si tratta e quali sono le spese ammesse.

Tra le varie misure confermate dalla Legge di Bilancio 2023 vi è anche il Bonus mobili ed elettrodomestici, un incentivo che ammortizza le spese da sostenere per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici.

Ciononostante, rispetto all’anno precedente, sono state introdotte alcune novità che differenziano il bonus attuale con quello in vigore nel 2022. Scopriamo insieme quali sono le modifiche apportate, chi può usufruire del bonus e quali sono gli interventi che possono essere sostenuti.

Bonus mobili ed elettrodomestici, cos’è

Il bonus è stato introdotto per la prima volta con il decreto legge 63 2013 e ha ottenuto una nuova proroga per gli anni 2023 e 2024. Il bonus consiste in una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici destinati ad arredare le case in ristrutturazione.

Come detto, però, rispetto al 2022 sono state apportate alcune modifiche. La principale riguarda quello del tetto massimo di spesa che è stato fissato a 8mila euro per il 2023, mentre per il 2024 questa cifra scenderà fino a 5mila euro.

Una riduzione importante, se si pensa che per il 2022 il tetto di spesa era stato fissato a 10mila euro, mentre nel 2021 il Bonus mobili ed elettrodomestici aveva previsto una riduzione Irpef su una spesa fino a 16mila euro.

Bonus mobili ed elettrodomestici, chi può richiederlo

A beneficiare della detrazione Irpef del contributo sono tutti quei cittadini che hanno intenzione di effettuare un acquisto di mobili ed elettrodomestici nuovi entro il 31 dicembre 2024. Va ricordato che, per quanto riguarda gli elettrodomestici, questi devono rispettare i seguenti requisiti relativi all’efficienza energetica:

Classe non inferiore alla classe A per i forni;

Classe E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie;

Classe F per frigoriferi e congelatori.

Inoltre, il richiedente deve aver effettuato delle operazioni di ristrutturazione dell’immobile almeno dal 1° gennaio dell’anno precedente all’acquisto. La detrazione Irpef potrà essere considerata ammissibile anche nel caso in cui i mobili e gli elettrodomestici nuovi siano stati acquistati attraverso un finanziamento, a patto che i pagamenti siano effettuati attraverso le modalità previste dalla normativa.