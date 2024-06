Lavoro con GNV, assunzioni urgenti: ecco i profili richiesti e come fare domanda

La società assume numerose figure, dai cuochi al personale delle Risorse Umane: ecco come candidarsi.

Lavoro con GNV: Grandi Navi Veloci – compagnia di navigazione italiana del gruppo MSC – è alla ricerca di personale di terra e a bordo: ecco le posizioni aperte (giugno 2024) e come candidarsi.

Lavoro con GNV, assunzioni urgenti: posizioni aperte

Personale a bordo

Piccolo di camera (Italia/Napoli): personale addetto alle pulizie, alla sistemazione delle cabine e addetti al bar e al ristorante;

(Italia/Napoli): personale addetto alle pulizie, alla sistemazione delle cabine e addetti al bar e al ristorante; Cuochi (Italia/Genova);

(Italia/Genova); Marinaio (Italia/Genova): per servizi di guardia in plancia come vedetta e timoniere, presidio di fase di ormeggio e disormeggio, lavori di manutenzione e pulizia ordinaria sotto la supervisione del nostromo, operazioni di Squadra di emergenza Ruolo di Appello e assistenza carico e rizzaggio durante le operazioni commerciali. Serve certificazione IMO II/4 e II/5.

Lavoro nel team a terra GNV (Sede Genova)

Talent Acquisition & Employer Branding Manager : impegnato nella selezione del personale e nella gestione delle attività di recruiting. Serve laurea in ambito economico/umanistico, oltre che conoscenza delle lingue (inglese più una tra francese e spagnolo), esperienza e competenza nell’uso dei social e del pacchetto Office.

: impegnato nella selezione del personale e nella gestione delle attività di recruiting. Serve laurea in ambito economico/umanistico, oltre che conoscenza delle lingue (inglese più una tra francese e spagnolo), esperienza e competenza nell’uso dei social e del pacchetto Office. Deputy Port Captain : per la gestione degli scali. Serve il titolo professionale di Ufficiale di navigazione, oltre a competenze linguistiche (minimo B2 in inglese) e conoscenza di Office.

: per la gestione degli scali. Serve il titolo professionale di Ufficiale di navigazione, oltre a competenze linguistiche (minimo B2 in inglese) e conoscenza di Office. Stage Revenue Analyst : per laureati in ambito economico-statistico. La risorsa si occupa di attività di benchmark e analisi del mercato e del prodotto.

: per laureati in ambito economico-statistico. La risorsa si occupa di attività di benchmark e analisi del mercato e del prodotto. Technical Superintendent – Deck & Engine : per questa offerta di lavoro di GNV servono 5 anni di esperienza più una laurea in ingegneria navale o il titolo di Capitano di Macchina.

: per questa offerta di lavoro di GNV servono 5 anni di esperienza più una laurea in ingegneria navale o il titolo di Capitano di Macchina. Technical Superintendent – Electrical & Automation : serve esperienza in campo elettrico e di automazione, oltre a competenza nella gestione della manutenzione.

: serve esperienza in campo elettrico e di automazione, oltre a competenza nella gestione della manutenzione. Bunker Supply Operator : la figura serve all’attività di approvvigionamento di bunker e lubrificanti. Servono un diploma ed esperienza nel settore di bordo.

: la figura serve all’attività di approvvigionamento di bunker e lubrificanti. Servono un diploma ed esperienza nel settore di bordo. Maritime Support Center Officer : serve esperienza pregressa nel campo marittimo per questo lavoro con GNV.

: serve esperienza pregressa nel campo marittimo per questo lavoro con GNV. Deck Performances Specialist : richiesta esperienza di almeno 3 anni come Primo Ufficiale di Coperta.

: richiesta esperienza di almeno 3 anni come Primo Ufficiale di Coperta. Training Specialist : si occupa di attività di formazione per il miglioramento delle competenze del personale. Per questo lavoro serve una Laurea/Master in discipline umanistiche o economiche, più dell’esperienza in ruoli analoghi in contesti multinazionali.

: si occupa di attività di formazione per il miglioramento delle competenze del personale. Per questo lavoro serve una Laurea/Master in discipline umanistiche o economiche, più dell’esperienza in ruoli analoghi in contesti multinazionali. Stage Accounting: opportunità di lavoro con GNV nel settore amministrativo-contabile per laureati in economia.

Altre posizioni di lavoro aperte con GNV (non etichettate come urgenti)

Planned Maintenance System Operator : si tratta di un operatore che si occupa di tenere aggiornato il sistema informatizzato che gestisce sia la manutenzione programmata della Flotta che l’approvvigionamento dei ricambi. Serve un titolo di Capitano di Macchina/Coperta o un diploma come requisito.

: si tratta di un operatore che si occupa di tenere aggiornato il sistema informatizzato che gestisce sia la manutenzione programmata della Flotta che l’approvvigionamento dei ricambi. Serve un titolo di Capitano di Macchina/Coperta o un diploma come requisito. Freight Booking Operator : figura con diploma/laurea (preferenziale) per massimizzare il riempimento della stiva e la gestione delle prenotazioni ricevute.

: figura con diploma/laurea (preferenziale) per massimizzare il riempimento della stiva e la gestione delle prenotazioni ricevute. Integrated Management Systems Specialist : richiesto almeno un anno di esperienza.

: richiesto almeno un anno di esperienza. HR Generalist : lavoro con GNV nel settore risorse umane per laureati in discipline umanistiche o giurisprudenza e (preferibile) esperienza di almeno 1-2 anni nel ruolo.

: lavoro con GNV nel settore risorse umane per laureati in discipline umanistiche o giurisprudenza e (preferibile) esperienza di almeno 1-2 anni nel ruolo. Digital Product Owner.

Requisiti

I requisiti per le offerte di lavoro con GNV variano da figura a figura. In molti casi sono richiesti titoli di studio o certificazioni professionali. Quasi tutti i profili, invece, richiedono una buona conoscenza della lingua inglese e competenze informatiche.

Come candidarsi

Per visualizzare la lista completa dei requisiti, rimanere aggiornati sulle offerte di lavoro del gruppo e candidarsi a una delle posizioni aperte basta andare sulla sezione “Lavora con noi” di GNV (https://www.gnv.it/it/gnv/la-compagnia/lavora-con-noi/). Ciascun annuncio si apre in una finestra separata che offre tutte le informazioni sul profilo richiesto e un modulo laterale da compilare per inviare il CV.