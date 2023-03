Lavoro, Heineken assume in tutta Italia: ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Nuove opportunità nei birrifici sparsi sul territorio italiano

Nuove opportunità di lavoro nel mondo della birra e dei birrifici sparsi sul territorio italiano. Heineken, nota azienda produttrice di birra, seleziona varie figure da inserire presso le proprie sedi e nelle società che fanno parte del Gruppo.

Le figure richieste

Le figure professionali richieste riguardano i seguenti settori: Corporate Affairs, Finance Human resources; Digital Technology; Marketing & Sales; Procurement; Supply Chain. Le assunzioni saranno in Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna ma anche in altre regioni. Disponibili anche tirocini retribuiti per laureandi e laureati.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata alla specifica offerta di lavoro.

Il Gruppo Heineken

Heineken è un’azienda olandese produttrice di birra fondata nel 1864 da Gerard Adriaan Heineken che acquisisce una piccola birreria ad Amsterdam. Nel 1988 questa birreria sarà chiusa e trasformata in un museo chiamato Heineken Experience. Nel 2017 Heineken possiede 165 siti produttivi in oltre 70 paesi. È il primo in Europa e il secondo al mondo dopo la fusione nell’ottobre 2016 dei principali concorrenti, AB-InBev e SABMiller. Produce oltre 200 milioni di ettolitri di birra divisi in 250 marchi. I principali, oltre a Heineken: Amstel, Cruzcampo, Affligem, Żywiec, Starobrno, Tiger, Zagorka, Ochota, Murphy’s, Red Stripes, Star, Pelforth, Birra Moretti, Ichnusa, Dreher. Heineken Italia impiega 3.000 persone, di cui 2.000 direttamente, e produce 5,5 milioni di ettolitri di birra ogni anno nei 4 birrifici presenti sul territorio nazionale: Comun Nuovo (Bergamo), Pollein (Aosta), Massafra (Taranto) e Assemini (Cagliari).