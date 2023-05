Lavoro, Tridico (Inps): “Sud produce poca occupazione, fare di più”

"Il Pnrr è una grande opportunità", ha detto il presidente dell'ente di previdenza

”Da noi c’è un Sud che produce poca occupazione. Bisognerebbe fare di più. Il Pnrr è una grande opportunità, i settori privati possono godere, attraverso zone speciali che si dovrebbero rafforzare, di capacità di investimento maggiore”. Queste le parole di Pasquale Tridico, presidente dell’INPS, ad Agorà Rai Tre.

”Il collegamento con i Centri per l’impiego, la presa in carico di Comuni, di Servizi sociali, di Centri per l’impiego degli occupabili e l’inserimento sul mercato del lavoro cioé le politiche attive”. Questa la risposta di Tridico, alla domanda su cosa non abbia funzionato del Reddito di cittadinanza. ”Non illudiamoci che le politiche attive risolvano i problemi del Sud o la disoccupazione perché siamo su due obiettivi completamente diversi – ha aggiunto – . Nel 2019 si è enfatizzato troppo l’aspetto di politiche attive del Reddito di cittadinanza che rimaneva sostanzialmente uno strumento di contrasto alla povertà”.

“Le donne per lavorare rinunciano ai figli? Mancano i servizi alle famiglie e quelli di conciliazione tra lavoro, famiglie e tempo libero e le politiche a favore della fiscalità che possano incentivare le donne a lavorare, se baby sitter costa quanto uno stipendio che eventualmente la donna guadagnerebbe, poi rinuncia al lavoro”, ha spiegato il presidente dell’Inps.