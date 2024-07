Trenitalia cerca figure Junior da assumere: le offerte di lavoro e le posizioni aperte

Nuove opportunità con Ferrovie dello Stato per professionisti con poca esperienza: ecco i requisiti per candidarsi.

Trenitalia assume: tra le offerte di lavoro di luglio/agosto 2024 figurano alcune per posizioni di livello Junior (poca esperienza) a tempo indeterminato.

Ecco le posizioni aperte, i requisiti e come candidarsi.

Trenitalia assume, lavoro per figure Junior: posizioni aperte

Nello specifico, tra le ultime offerte di lavoro attivate da Trenitalia figurano le seguenti posizioni aperte:

Gestore Manutenzione Impianti Industriali Junior (scadenza per le domande: 5 settembre);

Industriali Junior (scadenza per le domande: 5 settembre); Progettisti del Materiale Rotabile Junior (scadenza per le domande: 9 settembre;

In più c’è anche un’offerta per figure Senior: Trenitalia, infatti, ricerca anche un progettista di impianti industriali e opere civili (scadenza dell’annuncio: 9 settembre. Tutti gli annunci di lavoro offrono un contratto a tempo indeterminato e sono da svolgersi nella sede di Firenze.

Requisiti

Gestore Manutenzione Impianti Industriali Junior

Possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica, Ingegneria Civile, Ingegneria strutture e geotecnica, Ingegneria dei trasporti, Ingegneria della Sicurezza, Ingegneria Elettrica, Ingegneria idraulica, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Architettura e Ingegneria Edile-Architettura;

in Ingegneria Meccanica, Ingegneria Civile, Ingegneria strutture e geotecnica, Ingegneria dei trasporti, Ingegneria della Sicurezza, Ingegneria Elettrica, Ingegneria idraulica, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Architettura e Ingegneria Edile-Architettura; Conoscenze di sicurezza del lavoro nei cantieri, manutenzione opere civili e impianti industriali;

Esperienza da 1 a 3 anni in contesti trasportistici, preferibilmente ferroviari;

Costituirà titolo preferenziale l’esame di stato o iscrizione albo architetti/ingegneri.

Completano il profilo: tensione al risultato e resilienza; decisione e iniziativa; team working e flessibilità.

Progettisti del Materiale Rotabile Junior

Possesso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica, Elettronica, Telecomunicazioni, Informatica, Fisica, Matematica;

Conoscenza di sistemi di simulazione, controllo e di elaborazione per la specialità ingegneristica;

Conoscenza dei linguaggi Python, SQL e C++

Esperienza da 1 a 3 anni in settori di progettazione elettrica o elettronica specie su materiale rotabile;

Completano il profilo: proattività, orientamento al risultato, sistematicità, team working, visione sistemica.

Lavoro con Trenitalia come progettista di impianti

Laurea Magistrale in Ingegneria Civile o Ingegneria strutture e geotecnica;

Esperienza di almeno 5 anni come Progettista di Impianti Industriali e Opere Civili;

Conoscenza delle principali norme tecniche per le costruzioni (italiane ed europee);

Comprovata esperienza nella progettazione strutturale (opere in c.a., muratura, acciaio), con particolare riferimento all’adeguamento sismico delle strutture esistenti

Comprovata esperienza nella progettazione geotecnica

Competenze nella modellazione mediante software di calcolo strutturale e geotecnico

Costituisce condizione preferenziale l’aver già maturato esperienza negli specifici settori: intereventi di consolidamento strutturale; valutazione della vulnerabilità sismica; gestione attività di cantiere; esecuzione collaudi; realizzazione, implementazione e mantenimento di modelli BIM;

Conoscenza medio-superiore di programmi di Calcolo Strutturale FEM (es. Mastersap, Lusas, Sap2000, CDS WIN etc);

Conoscenza medio-superiore di Autocad e AccaSoftware;

Preferenziale la conoscenza a livello elementare di GIS e Revit;

Conoscenza sistemi operativi Windows® e Pacchetto Office;

Conoscenza della lingua inglese (almeno a livello B1 del Quadro di riferimento europeo).

Completano il profilo: Decisione e iniziativa, orientamento all’obiettivo e resilienza, responsabilità, flessibilità, teamworking e integration.

Come candidarsi

Per candidarsi a un lavoro in Ferrovie dello Stato / Trenitalia, basta accedere alla sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale, all’indirizzo https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/carriere/lavorare-con-noi.html. Poi si ricerca l’annuncio di proprio interesse e si inoltra la candidatura entro i tempi previsti. Per una candidatura spontanea, gli aspiranti dipendenti di Ferrovie dello Stato possono creare un profilo sul sito di recruiting della società e compilare l’apposito form online.

