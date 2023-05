Lavoro, Landini: “Aumentare salari e superare precarietà, non escludiamo sciopero generale”

"C'è bisogno di superare la precarietà, che è la vera piaga della nostra stagione ", ha detto il segretario della Cgil

Dal governo “ci aspettiamo un cambio delle politiche, non solo dell’atteggiamento. Ci aspettiamo che finalmente si facciano scelte strutturali per aumentare i salari, per combattere l’evasione fiscale, per fare una vera riforma fiscale che riduca la tassazione sui lavoratori e sui pensionati”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil a Napoli. “C’è bisogno di superare la precarietà, che è la vera piaga della nostra stagione e che colpisce in particolare giovani e donne”, ha aggiunto.

“Non escludiamo nulla”. E’ quanto ha risposto Landini, a una domanda sulla possibilità di uno sciopero generale nel caso in cui il governo non dovesse accogliere le richieste dei sindacati. “L’importante – ha detto il leader della Cgil – è che il governo cambi le politiche. Se questo non avviene noi intendiamo proseguire, useremo tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, anche perché nei prossimi mesi non solo c’è la legge sul fisco da affrontare, ma anche la legge di bilancio, e quindi pensiamo che oggi è il momento di cambiare e fare scelte che vanno nella direzione che abbiamo chiesto: salari, riforma del fisco, sanità pubblica, ridurre la precarietà e utilizzare tutti i soldi europei per far crescere davvero questo Paese”.